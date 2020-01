VIDEO | Prantsusmaa president Macron pahandas Jeruusalemmas Iisraeli turvameeste peale

Macron, kes osaleb täna suurel holokausti mälestusüritusel, külastas Püha Anna kirikut, mis kuulub Prantsusmaa valitsusele ja mida peetakse Prantsusmaa territooriumiks. Macroni filmiti noomimas Iisraeli turvamehi, kes ilmselt püüdsid koos temaga kirikusse siseneda, vahendab CNN.

„Kõik teavad reegleid. Mulle ei meeldi, mida te minu ees tegite. Minge välja!” hüüab Macron videos. „Palun austage reegleid, need on [kehtinud] sajandeid. Need ei muutu koos minuga, ma võin teile öelda.”

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

12. sajandist pärit roomakatoliku kiriku kinkis Napoleon III-le Osmani riigi sultan 1856. aastal.

Prantsusmaa presidendi residentsi Élysée palee pressiesindaja ütles CNN-ile, et president sekkus pärast sõnavahetust Prantsuse ja Iisraeli ihukaitsjate vahel.

„Püha Anna kuulub Jeruusalemmas Prantsusmaale. Nende kohtade kaitsmine linnas on Prantsusmaa asi. Iisraeli julgeolekujõud tahtsid siseneda, samas kui julgeolekut pakkusid Prantsusmaa julgeolekuteenistused. President regeeris sõnavahetusele Iisraeli ja Prantsuse julgeolekujõudude vahel Püha Annasse sisenemise ajal, et see lõpetada ja tuletada kõigile meelde kehtivaid reegleid,” ütles Élysée palee esindaja.

Iisraeli ametnikud nimetasid intsidenti „aruteluks” julgeolekuametnike vahel ja teatasid, et visiit toimus plaanipäraselt.