VIDEO | Poolas hakkas kehtima pea täielik abordikeeld ja tuhanded inimesed tulid taas tänavale

Tuhanded inimesed tulid Poolas tänavatele protestima abordi pea täieliku keelustamise vastu, mis hakkas kehtima eile. Vastav seadus avaldati ametlikus väljaandes Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, mis oli viimane samm selle kehtestamisel, vahendab Deutsche Welle.

Meeleavaldajad skandeerisid hüüdlauseid ja kandsid plakateid sõnumiga „Ma mõtlen, ma tunnen, ma otsustan” ja „Valikuvabadus ilma terrorita”. Lähipäevadel on oodata veel palju protestiaktsioone.

Pealinnas Varssavis süüdati punased tõrvikud, lehvitati vikerkaarelippe ja peatati liiklus.

Poola Vasakpartei liige Wanda Nowicka ütles, et valitsev rahvuskonservatiivne Õiguse ja Õigluse partei (PiS) ei ole veel „seda sõda naiste vastu” võitnud. Poola inimõiguste volinik ütles, et see samm andis märku, et riik tahab naisi piinata ja nende elud ohtu seada.

Proteste korraldava organisatsiooni Naiste Streik (Strajk Kobiet) liige Marta Lempart kutsus kõiki tänavatele minema. Ta lisas, et seaduse avaldamine oli kuritegu.

Seaduse, mis lubab aborti teha vaid vägistamise, intsesti ja ema elu ohtu sattumise korral, kiitis oktoobris heaks Poola põhiseaduskohus, mis kutsus esile üleriigilised protestid. Seaduse järgi on abordid loote väärarengute korral Poola põhiseaduse vastased.

PiS-i valitsus on kohtu otsust järjekindlalt toetanud, väites, et see peatab „eugeenilised abordid”, viidates näiteks Downi sündroomi korral raseduse katkestamisele.

Kuigi oponendid süüdistavad katoliiklikku ja konservatiivset PiS-i põhiseaduskohtu mõjutamises, väidavad erakonna juhid, et see ei vasta tõele. Poolas olid juba enne seda Euroopa Liidu ühed karmimad abordireeglid.

Poolas tehakse aastas alla 2000 seadusliku abordi. Paljud arstid keelduvad seda protseduuri tegemast usuliste veendumuste pärast. Naiste organisatsioonide hinnangul püüab aga igal aastal aborti teha kuni 200 000 Poola naist, kas siis kodu- või välismaal.