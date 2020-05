VIDEO | Politseivägivald vallandas Minneapolises rahutused, mis päädisid hoonete rüüstamise ja mahapõletamisega

Kolmapäeval toimusid Minneapolises järjekordsed rahutused, mis muutusid kaootiliseks, kui politsei hakkas inimeste pihta kummikuule tulistama ning rüüstati ja süüdati mitmeid hooneid, vahendas Washington Post.

MINNEAPOLIS PROTESTS: Fires were set and businesses looted Wednesday night in Minneapolis, Minnesota. This was the second night of protests after George Floyd died in police custody. The mayor of Minneapolis has requested help from the National Guard. pic.twitter.com/5I9yuVZp4s