VIDEO | Põlissoomlaste noortekogu aseesimees kuulutas end Sinise Äratuse konverentsil Tallinnas fašistiks

„Selles mõttes, kuidas mina seda näen, küll,” vastas Jalonen.

Edasi küsiti, mida fašism Jalonenile siis tähendab.

„Ma mõtlen fašismi enne maailmasõda, Itaalia tüüpi tugevat rahvuslikku identiteeti, et rahvas töötab koos enda heaks. Minu arvates on see väga hea ideoloogia, mida toetada, kuigi sellega on seotud negatiivseid tähendusi,” lausus Jalonen.

Fašism on ajalooliselt seotud Itaalia diktaatori Benito Mussolini ja tema võimul oleku ajaga. Hinnanguliselt suri Mussolini diktatuuri tõttu vähemalt miljon inimest. Surnute hulgas oli Itaalia vallutatud riikide kodanikke ja Itaalia juute.

Jalonenilt küsiti edasi, kas ta peab Mussolini hirmuvalitsemist Itaalias eeskujulikuks.

„Kõige osas mitte, aga seal oli ju majanduskasv ja muud sellist. Ma ei imetle eriliselt Mussolinit,” vastas Jalonen.

Mida Jalonen siis fašismis imetleb?

„Pean selles heaks kogukondlikkust, tugevat rahvustunnet ja tugevat juhtimist. Kui juhil on rahva toetus, tunnen, et see on efektiivne võrrelduna valitsustega, mis vahelduvad,” seletas Jalonen.

Jaloneni sõnul ei taha ta siiski fašismi Soome riigikorraks ja austab enese väitel demokraatiat.

Sotsiaalmeedias on Jalonen ihalenud ka Soome 1930. aastate fašistlikke liikumisi Lapua Liikumist ja Isamaalist Rahvaliikumist (IKL). Sinise Äratuse konverentsil kandis Jalonen musta särki ja sinist lipsu, mida tunti IKL-i vormiriietusena.

Jaanuaris jagas Jalonen Twitteris fotosid noorte Põlissoomlaste külaskäigust Lapuasse, kus kanti samu sinimusti särke. „Mõnus sinimust päev veedetud Lapuas,” kirjutas Jalonen.

Mukava sinimusta päivä vietetty Lapualla. Tutustuimme Suomen poliittiseen historiaan ja kävimme kohteissa. Kiitos kaikille!



"Täällä on jo tarpeeksi pilkattu Jumalaa, harjoitettu maanpetoksellista toimintaa ja halvennettu isänmaata - nyt se leikki loppuu tähän kerta kaikkiaan!" pic.twitter.com/Jq5EMlazw5 — Toni Jalonen (@TJJalonen) January 11, 2020

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho ütles varem STT-le, et Jalonenile saadetakse fašismijutu kohta selgitusnõue.

Halla-aho sõnul ei tolereeri Põlissoomlased natsismi ega fašismi.

Põlissoomlaste noortekogu esimees Asseri Kinnunen ütles STT-le, et Jaloneni Eestis peetud kõne ei esinda organisatsiooni väärtusi. Kinnuneni sõnul oli sõnavõtt hoolimatu ja rumal. Kinnunen kavatseb sellest Jaloneniga vestelda.

Kinnunen ei tahtnud kommenteerida, kas Jalonen võidakse välja visata.