VIDEO | Põhja-Norras pühkis maalihe merre kaheksa maja

Maalihe leidis aset Alta omavalitsuses Kråknesetis. Politseid teavitati sündmustest kell 15.45 ja päästeoperatsiooni alustati õhust ja merelt kohe, vahendab Forbes.

Kohalikul elanikul õnnestus osa juhtunust videosse jäädvustada. Üks elanik rääkis, et kuulis oma maja pööningul pauku ja arvas, et keegi on majas. Kui olukord talle selgeks sai, jooksis ta elu eest.

Kuigi politsei ei pääsenud maad mööda jätkuva ebastabiilsuse tõttu piirkonnale ligi, lõpetati päästeoperatsioon kell 19, kui kõik elanikud olid üles leitud. Politsei jäi veel kontrollima, ega piirkonnas ei ole kedagi, kelle seal viibimisest ei teatud.

Paljud merre pühitud hooned on suvilad, milles oleksid ilmselt olnud inimesed 48 tundi varem, kui Norras oli riigipüha.

Norra meedia teatel järgnesid põhilisele veel mitmed väiksemad maalihked. Olukorda jälgib uute võimalike maalihete suhtes Norra Veevarude ja Energiadirektoraat (NVE).