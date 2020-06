VIDEO | Põhja-Korea laskis õhku kahe Korea vahelise sidepunkti ja ähvardab tungida demilitariseeritud tsooni

Sellele eelnes Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni õe Kim Yo-jongi nädalavahetusel tehtud avaldus, et Põhja-Korea võib tuua oma sõjaväelased riikidevahelisse demilitariseeritud tsooni. Demilitariseeritud tsoon on eksisteerinud alates 1950.-tel lõppenud Korea sõjast. Täna teatas Põhja-Korea kindralstaap, et riigi väed on viidud kõrgendatud valmisolekusse ja on valmis valitsuse korraldusi kiiresti ellu viima.



South Korean military have released footage of the planned explosion/demolition/blow up? of the inter-Korean office in the border town of Kaesong earlier today. pic.twitter.com/4ekUaeekoh — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) June 16, 2020



Täna hävitatud sidepunkt avati 2018. aastal kahepoolsete kõneluste hõlbustamiseks. Sellele eelnes Kimi ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini ühisdeklaratsioon pingeleevenduse kohta. Põhja-Korea ametnikud on rahulolematud, et Lõuna-Korea liitlane USA jätkab Põhja-Korea vastu sanktsioonide jõustamist. Samuti on Põhja-Korea nõudnud, et naaberriik takistaks aktivistidel Põhja-Korea territooriumile valitsusvastaseid lendlehti toimetada.

Souli Ewha ülikooli professor Leif-Eric Easly ütles BBC-le, et sidepunkti likvideerimine on sümboolne žest, mis viitab kahe riigi vahelise koostöö lõpetamisele. “Raske näha, kuidas selline käitumine Kimi režiimi aitab, ent selliseid pilte kasutatakse kindlasti siseriiklikuks propagandaks,” märkis Easly.