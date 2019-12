VIDEO | Pettunud Londoni valija: Inglismaa on väike saar ja peab olema osa millestki suuremast

Leiboristidele hääle andnud Luke’i sõnul teevad Londonist suurepärase linna just immigrandid, kelle toel London nii võimas saab olla. Talle meeldib, et London on rahvusvaheline linn ja ta ei taha, et vaba liikumist kuidagi piirataks.

Kahe firma juht Tim leiab, et konservatiivide võit on Suurbritannia jaoks katastroof. “See tähendab, et võidavad valed, viha, rassism, sallimatus,” selgitab ta.

Kodu poole kiirustav Paul arvab, et nii väike saar nagu Inglismaa ei saa lubada Brexitit, vaid peab olema osa millestki suuremast, kuuluma liitudesse.