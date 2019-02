VIDEO | Peterburi Iisaku katedraalis lauldi tuumalöögist Ameerikale: sihi, Petrov, Washingtoni linna!

Laulu esitas Peterburi Kontsertkoor Venemaa teenelise kunstniku Vladimir Begletsovi juhatusel, vahendab Fontanka.

„Allveelaevukesel aatomimootorikesega

Ja kümne pommikesega saja megatonni alla

Ületasin Atlandi ja kutsun sihturit:

„Sihi, ütlen, Petrov, Washingtoni linna!”

Trul-lal-laa, trul-lal-laa,

Kõike võin kolme rubla eest!

Tere, uus maa,

Vaenlase oma!

Ja lennukikesel üleval minu sõber Vovake

Ei ole tühjade luukidega külla lennanud,

Allveelaevukesel ja aatomimootorikesega

Meeskond lõbusat laulukest laulis.

Trul-lal-laa, trul-lal-laa,

Kõike võime kolme rubla eest!

Sina põle, põle maa,

Vaenlase oma!

Magusalt tukuvad Norfolkis tulukesed kaldal,

Magavad väsinud mänguasjad, neegrid tasa magavad,

Sa anna andeks, Ameerika, hea Ameerika,

Aga viissada aastat tagasi avastati sind ilma asjata.

Trul-lal-laa, trul-lal-laa,

Kõike võin kolme rubla eest!

Pooleldi põle maa

Vaenlase oma!”

Ülemdiakon Kurajev kirjutas oma blogis, et laul ei ole uus: „Laul on iseenesest vana, nõukogude põrandaalusest. Siis oli see nali ja isegi satiir nõukogude agitpropile. Aga täna pärast Putini „multifilme” ja „nalju” ja veel sellises supertõsises ettekandes ei saa seda kuidagi naljaks pidada. Piiteri kangialune ei ole enam kangialune. Ta ruulib. Ja juhindub põhimõttest „löö esimesena”. Sest proletariaadil ei ole midagi kaotada peale kolme rubla.”