VIDEO | Pekingis tähistatakse suurejooneliselt Hiina Rahvavabariigi 70. aastapäeva

Tiananmeni väljakul suurt sõjaväeparaadi jälginud president Xi Jinping ütles, et ükski jõud ei suuda Hiinat kõigutada, vahendab BBC News.

„Ükski jõud ei suuda iialgi peatada Hiina rahvast ja riiki edasi marssimast,” ütles Xi lühikeses avakõnes.

Riigikaitseministeeriumi teatel võttis paraadist osa umbes 15 000 sõjaväelast, 580 ühikut tehnikat ja 160 lennumasinat.

Näidati riigi uusimat sõjatehnoloogiat – tanke, helikoptereid ja ka uusi mandritevahelisi ballistilisi rakette DF-41.

Sõjaväeparaadile järgnes „rõõmus ja elav etendus”, millest võttis osa umbes 100 000 tsiviilisikut.

Õhtul on Tiananmeni väljakul kavas suur galaetendus. Seda jälgivad kohapeal valitud külalised, aga televisiooni vahendusel vaatavad seda sajad miljonid üle riigi.

Pekingi kesklinnas on julgeolekumeetmed olnud karmid juba nädalaid.

Niigi ranget tsensuuri on veelgi tugevdatud. Meediakanalitele on antud nimekiri saadetest, mida näidata, ning internetitsensorid eemaldavad igasuguse kriitika kommunistliku partei ja selle juhtide aadressil.

Ametnike sõnul peavad pidustused näitama, et Hiina on viimaste aastakümnetega „püsti tõusnud, rikkaks saanud ja tugevamaks muutunud”.

„Peamine teema on rääkida Hiina lugusid ja väljendada Hiina rahva usaldust partei ja riigi vastu,” ütles üks pidustuste eest vastutav ametnik Zhang Ge.

Hiina on teatanud, et arendab täiesti uut poliitilist süsteemi - „sotsialismi Hiina iseloomujoontega” - mis on miljonid vaesusest välja toonud.