VIDEO | Pariisi rekordkuumus ohustab põlengus kannatada saanud Jumalaema kirikut

Sajandeid vana Notre-Dame sai tõsiselt kannatada aprillikuises põlengus, mis hävitas katuse ja haritorni, vahendab Reuters.

„Ma olen mures kuumalaine pärast,” ütles Villeneuve. „See, mida ma kardan, on see, et kivide ühenduskohad kaotavad kuivades sidumisvõime ja struktuuriomadused ja võlv annab äkki järele.”

Villeneuve’i sõnul võib võlvlagi väga vabalt sisse variseda ning erinevalt kellatornidest ja katedraali muudest osadest ei ole eksperdid endiselt laele ülevalt ega alt ligi pääsenud.

Prantsuse ilmateenistuse Météo France’i teatel võib täna Pariisis puruneda kuumarekord ja temperatuur ulatuda 42 kraadini.