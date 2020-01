VIDEO | Pakistanis on maju enda alla matnud laviinide tõttu hukkunud vähemalt 71 inimest

Laviinid kutsus esile tugev lumesadu Neelumi orus Pakistani kontrolli all olevas Kashmiris, teatasid kohalikud võimud CNN-i vahendusel.

Kümned majad on purunenud ja lume alla mattunud. Enamik hukkunutest ja vigastatutest olid kodudes, kui laviin neid tabas, teatas eriolukordade ja rehabilitatsiooni minister Ahmad Raza Qadri eile.

Lisaks 71 hukkunule sai veel 53 inimest vigastada, teatasid kohalikud ametnikud täna. Hukkunute arv võib kasvada, sest kardetakse, et inimesi võib olla veel leidmata.

Pakistani peaminister Imran Khan teatas eile, et andis riiklikule katastroofiagentuurile, sõjaväele ja föderaalministritele korralduse humanitaarabi anda.

Pakistanis on praegu viimase 20 aasta üks karmimaid talvi. Igapäevaelu Pakistani kontrolli all olevas Kashmiris on tõsiselt häiritud, teed lume tõttu blokeeritud, kommunikatsioonid läbi lõigatud ja on elektrikatkestusi.

Ka Pakistani edelaprovintsis Balochistanis on vihma ja lumega seotud õnnetustes viimase 48 tunni jooksul surnud 16 inimest.

Islamabadis asuva Pakistani Riikliku Ilmaennustuskeskuse direktor Zaheer Ahmed ütles, et tugevad lumesajud on sellel aastaajal normaalsed, aga kliimamuutuse tõttu on selleaastane külm palju käredam kui eelnevatel aastatel.