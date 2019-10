VIDEO | Orgiaskandaali sattunud Ungari valitsev erakond kaotas kohalikud valimised Budapestis

Pornosaitidel levitatud video on selgelt vastuolus konservatiivsete perekonnaväärtustega, mida Fidesz jutlustab, vahendab Bloomberg.

Borkai esines vabandusega ning eitas narkootikumide tarvitamist ja avaliku raha kasutamist oma reiside finantseerimiseks.

Opositsioon haaras aga oma võimalusest. Erakond Momentum kleepis Fideszi kontoritele plakatid, millele oli kirjutatud „Avalik raha, kokaiin, hoorad”, mis on viide Fideszi ametlikule hüüdlausele „Jumal, riik, perekond”.

„Kõnts, mis ilmus päevavalgele Győris ei ole unikaalne,” ütles opositsiooni kandidaat Budapesti linnapea kohale Gergely Karácsony. „Ei ole kaht tüüpi Fideszit, on ainult üks ja see on südameni mäda.”

Seksivideo väljailmumine nii lähedal valimistele põhjustas haruldase lühise Ungari valitseva eliidi hulgas, kus Euroopa üks võimsamaid propagandamasinaid suudab tavaliselt Fidesziga seotud skandaalid kinni mätsida.

Reedel kutsus Borkai Győris kokku pressikonverentsi, mis tekitas kuulujutte, et ta loobub kandideerimast ja loovutab linna juhtimise opositsioonile, et parandada Fideszi võimalusi mujal. Pressikonverents jäeti aga ootamatult ära.

Fideszi suuvooder, ajaleht Magyar Nemzet avaldas samal õhtul internetis terava artikli, milles kutsuti Borkaid kõrvale astuma, sest ta riskib ka teiste Fideszi kandidaatide tulemuse ära rikkuda, eriti Budapestis.

Tunni jooksul artikkel eemaldati.