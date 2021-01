VIDEO | Norra maalihkealalt leiti viies hukkunu, ent võimud ei kaota lootust

Tragöödia leidis aset Gjerdrumi valla Aski-nimelises külas kolmapäeva varahommikul ja oli suurim maalihe Norras enam kui 100 aasta jooksul. Võimude teatel on maalihke ala 300 meetrit lai ja 700 meetrit pikk ning see neelas üheksa elumaja 31 korteriga, vahendab NRK.

"Hommikul kella kuue ajal leiti hukkunud inimene," teatas politsei pühapäeval. Üks hukkunu leiti ka laupäeval ja veel kolm ohvrit reedel.

Võimud teatasid, et reedel leitud hukkunu oli 31-aastane Eirik Grønolen. Teiste hukkunute nimed ei ole veel teada, küll aga on politsei varem avaldanud kadunuks jäänute nimed, kelle seas on kaheksa täiskasvanut ning üks 13-aastane ja üks 2-aastane laps.

Veel kümme inimest said maalihkes vigastada, sh üks inimene, kes toimetati raskes seisundis pealinna Oslosse.

Tuhat inimest ehk viiendik piirkonna elanikest evakueeriti seoses hirmudega, et maalihked võivad jätkuvad ja ka nende kodud hävitada.

Otsingu- ja päästeoperatsiooni ellujäänute leidmiseks viiakse läbi jäljekoerte, helikopterite ja droonide abiga. Võimude sõnul ei saa veel kaotada lootust, et kellelgi õnnestus maalihe ka üle elada, kuigi see tõenäosus väheneb iga mööduva tunniga.

Täna külastasid maalihkepaika Norra kuningas Harald, tema abikaasa Sonja ja kroonprints Haakon.