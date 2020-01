VIDEO | New York Timesi kinnitusel tabas Ukraina reisilennukit kaks Iraani raketti

Uus video täidab lünga selle kohta, miks lakkas lennuki transponder töötamast sekundeid enne, kui seda tabas teine rakett.

New York Timesi varasem analüüs kinnitas seda, mida Iraan on tunnistanud: et Iraani rakett tõesti tabas lennukit. Samuti tegi ajaleht kindlaks, et transponder lakkas töötamast enne, kui rakett lennukit tabas. Uus video näib kinnitavat, et esimene tabamus lõi transpondri rivist välja. Teine rakett, mida on videos samuti näha, tabas lennukit umbes 23 sekundit hiljem.

Lennuk ei kukkunud pärast tabamusi alla otsekohe. Uus video näitab, et põlev lennuk pööras tagasi Teherani rahvusvahelise lennuvälja suunas. Minuteid hiljem see plahvatas ja kukkus alla Khalaj Abadi küla juurde.

New York Times on saanud kinnituse, et uue video salvestas kaamera hoone katusel Bidkaneh’ küla lähedal, umbes kuue kilomeetri kaugusel Iraani sõjaväeobjektist. Iraani revolutsioonikaardi lennuüksuse ülem Amir Ali Hajizadeh kinnitas, et raketid lasti välja seal lähedal asuvast baasist.

Iraani väitel oli tegemist inimliku veaga ja reisilennukit peeti tiibraketiks.