VIDEO | New Yorgi linnapea politseinike protestijatele otsa sõitmisest: häiriv jah, ent süü lasub provotseerijatel

"Ma soovin, et ametnikud poleks seda teinud," ütles de Blasio, kuid märkis, et video vaatamisel tuleb arvestada ka muude faktoritega.

„Vaadake, ma olen seda videot näinud ja olen ilmselgelt kuulnud veel mitmest teisest juhtumist - protestijate jaoks pole kohane politseisõidukit ümbritseda ja politseinikke ähvardada. See on otseselt vale ja seda pole selles linnas protestimise ajaloos juhtunud,” ütles de Blasio.

“Olen proteste jälginud aastakümneid. Inimesed ei tee seda. Ja nii on selge, et siin on mängu tulnud erinev element, kes üritavad politseinikke vigastada ja nende sõidukeid kahjustada. Kui politseinikud on sellises olukorras, peavad nad sellest olukorrast välja pääsema."

Ta lisas, et "video oli häiriv ja ma soovin, et politseinikud poleks seda teinud. Kuid mõistan ka, et nad ei alustanud vastasseisu. Olukorra algatas protestijate rühm, kes lähenes politseisõidukile ja ründas seda, see on vastuvõetamatu."

Linnapea ütles, et ta ei süüdista politseinikke endid.

„Ma ei hakka süüdistama politseinikke, kes üritasid lahendada täiesti võimatut olukorda. Inimesed, kes politseiautot ründasid, tegid valesti ja lõid püsimatu olukorra. Ma soovin, et korrakaitsjad oleksid leidnud teistsuguse lähenemise, kuid alustagem algusest. Meeleavaldajad selles videos tegid valet asja, ümbritsedes seda politseiautot. Punkt.”

Samuti ütles linnapea, et ta ei kavatse New Yorgis öist liikumiskeeldu kehtestada.

"Tõsiasi on, et meil on praegu väga vähe inimesi, kes protesteerivad," ütles ta ajakirjanikele südaöö paiku. "New Yorgi politseiamet on olukorraga tegelenud. Linnas on üle kaheksa miljoni inimese ja praegu on inimesi väljas sadades ning nendega linna politseiamet ka tegeleb."