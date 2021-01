VIDEO | Navalnõi: see vanamees punkris kardab meid nii palju, et seadusandlus visati prügikasti

„Tähendab, ma ei saa aru, mis toimub. Mind toodi üks minut tagasi kambrist välja advokaatidega kohtuma. Ma tulin siia ja siin toimub Himki kohtu istung. Mingid inimesed filmivad siin kaameraga, mingid inimesed istuvad saalis. Nimetatakse seda kõike Himki kohtu avatud istungiks ja arutatakse minu politseiülema taotlusel vahi alla võtmise küsimust. Miks toimub Himki kohtu istung politseis? Ma ei saa aru. Miks kedagi ei teavitatud, miks ei antud mingit päevakorda? See on lihtsalt... No ma olen palju näinud irvitamist õigusemõistmise üle, aga lihtsalt nähtavasti see vanamees punkris kardab meid nii palju, et lihtsalt demonstratiivselt rebiti puruks ja visati prügikasti seadusandlus. See on võimatu, mis siin toimub. See on kõrgeim seadusetuse tase, teistmoodi ei saa ma seda nimetada,” ütleb Navalnõi.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Vanameheks punkris nimetab Navalnõi ilmselt Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

„Hullumeelsus. Nad kardavad Alekseid kohtusse viia, nad toovad kohtu Aleksei juurde,” kirjutas Navalnõi liitlane Leonid Volkov Twitteris.

Безумие.

Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею.

Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным. pic.twitter.com/pCiX8ofr5W — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 18, 2021