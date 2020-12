VIDEO | Must jää kattis jõulupühal Riia lõunasilla ja tõi kaasa suure ahelavarii

Jõulu esimese püha pärastlõunal kell 16.46 sai politsei algselt teate kahe auto kokkupõrkest lõunasillal (Dienvidu sillal), ent ajaks, mil patrull sündmuspaika jõudis, oli samasse õnnetusse sattunud veel 16 sõidukit, vahendab LSMV.

Võimude teatel ei saanud ükski inimene raskelt viga, küll aga toimetati vähemalt kaks inimest haiglasse kontrolli. Teadaolevalt kattis silda õnnetuse ajal must jää ja just seda peab politsei ka ahelavarii põhjuseks.



Must jää on autojuhtidele ohtlik ilmastikunähtus, mis statistika andmetel põhjustab sõidukitega neli korda rohkem õnnetusi kui märg ja kaks korda rohkem kui lumine teekatte. Matti õhukest jääkirmet on liiklejatel raske märgata.

Ohtlik jääkirme tekib tavaliselt nullilähedaste temperatuuride juures nagu ka esimesel jõulupühal ning temperatuuri järsul langemisel. Oht musta jää tekkeks on siis, kui udu, hall või vihm langeb teepinnale, mille temperatuur on alla nulli. Vahel võib selle tekkimiseks olla piisav ka lihtsalt rohkest õhuniiskusest näiteks veekogude või märgalade ääres.

Autoga sõites tekivad ohtlikud olukorrad pidurdamisel ja järskudel manöövritel, aga ka liiga suure kiirusega kurve vallutades. Halvimal juhul võib must jää endast märku anda ka lihtsalt otse sõites siis, kui tee pind on näiteks kaldus.