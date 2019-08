VIDEO | Moskva oblastis põllule maandunud lennuki piloot tunneb end reisijate ees „veidi süüdi”

„Võin öelda, et olen veidi isegi süüdi, et nii juhtus, et ei viinud neid sihtkohta. Tahan soovida paranemist neile, kes kannatada said, ja et nad ikkagi ei kardaks lennata,” ütles Jussupov, vahendab RBK.

Jussupov ütles ka, et on kuni õnnetuse uurimise lõpuni puhkusel.

Airbus A321 tegi eile hädamaandumise põllule Moskva oblasti Ramenskoje rajoonis. Pärast õhkutõusmist Žukovski lennuväljalt sattusid lennuki mõlemasse mootorisse linnud, mistõttu läksid need rivist välja.

Kannatada sai viimastel andmetel kokku 76 inimest.

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev andis korralduse esitada piloodid riiklike autasude saamiseks.