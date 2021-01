VIDEO | Moskva Matrosskaja Tišina vangla: Peeter I madruste vaestemajast putšistide, seaduslike varaste, Hodorkovski ja Navalnõini

Eeluurimisisolaatori nr 1 Matrosskaja Tišina ajalugu sai alguse 1775. aastal. Vangla aadress on Matrosskaja Tišina tänav 18a ja tegemist on selle tänava suurima vaatamisväärsusega, mis ei ole kuulus mitte ainult Venemaal, vaid ka selle piiride taga. Laialdase kuulsuse omandas Matrosskaja Tišina vangla pärast 1991. aasta augustiputši, kui võimuhaarajad istusid just seal