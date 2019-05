VIDEO | Moskva lennukatastroofist pääsenu: ma olin viimane, kes välja sai, minu taga polnud kedagi

„Ma olin viimane, kes välja sai. Minu taga ei olnud kedagi. Ma roomasin mõned read kätel ja põlvedel. Siis sain ma aru, et kaotan teadvust, nii et heitsin maha ja roomasin alani piloodikabiini ja äriklassi vahel. Tee oli vaba. Sel hetkel kaotasin ma naise silmist, nii et tõusin istuli, selg piloodikabiini poole, ja hakkasin teda otsima. Minu kõrval olid stjuardess ja noor mees. Ma ei oska öelda, kes ta oli, ta võis olla lennusaatja (lennukis hukkus lennusaatja Maksim Moissejev – toim). Siis hakkasid teiste reisijate käed suitsust välja sirutuma. Me tõmbasime korraga välja kolm inimest: kaks meest ja ühe naise. Kui me kolmanda inimese välja tõmbasime, käis kabiinis sähvatus. Ma küsisin noormehelt gaasimaski, et võiksin lennukisse jääda. Ta püüdis piloodikabiini pääseda, aga see oli lukus. Ma vaatasin tagasi vahekäiku ja nägin kellegi selga. Siis ütles stjuardess, et me peame välja minema, nii et me läksime välja. Ma ei tea, kuhu noormees läks, võib-olla teise väljapääsu juurde,” rääkis Moltšanov.

Moltšanov ei oska midagi öelda kohvrite kohta, mida reisijad olevat kaasa haaranud, temale neid igatahes ette ei jäänud.

Moltšanovi arvates oli nii palju ohvreid, sest tuli haaras endasse lennuki tagaosa. Tagumine väljapääs ei avanenud ja loogiliselt võttes valmistusid inimesed väljuma neile lähima väljapääsu kaudu. Hingati sisse vingugaasi, igale poole oli voolanud kütust. Välja said ainult need, kes jooksid kohe ette.