VIDEO | Moldova opositsioon avaldas salvestuse, milles oligarh presidendile kotiga raha toob

Reniță sõnul kujutab video Dodoni ja Moldova Demokraatliku Partei (DPM) endise esimehe Plahotniuci kohtumist 2019. aasta 7. juunil enne võimuvahetust ja Plahotniuci Moldovast põgenemist, vahendab Interfax.

Reniță ütles, et videos, mille ilmselt salvestas varjatud kaameraga Plahotniuci staap, on näha „ümbrikupalga” raha üleandmise hetk sotsialistide partei (PSRM) esindajatele.

Reniță ütles, et kohtumise käigus ilmub välja must kott väidetavalt 600 000-800 000 euroga, mida Dodon Plahotniucilt nõudis, ning dialoogist selgub, et raha tuleb üle anda DPM-i endisele parlamendiliikmele Constantin Botnarile, kes vastutas DPM-i rahaasjade eest, kandes hüüdnime „Kostja-borsetka” (borsetka – vene keeles „meeste käekott”), ning PSRM-i parlamendifraktsiooni praegusele esimehele Corneliu Furculițăle, kes on selle erakonna laekur.

„On põhjendatud kahtlused arvata, et selles mustas kotis oli ülalmainitud summa. Dodoni ütluste põhjal tuli see üle anda Corneliule ja pärast jagada sotsialistidega,” ütles Reniță.

Reniță pöördus kolleegide poole parlamendis üleskutsega alustada kohe vastavalt põhiseadusele Dodoni tagandamisprotseduuri.

Samal ajal toimus ka Moldova peaprokuröri Alexandru Stoianoglo pressikonverents, kus viimane teatas, et peaprokuratuur tunnistas oligarh Plahotniuci ametlikult kasusaajaks osast Moldova pangandussüsteemist varastatud miljardist dollarist.