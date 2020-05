VIDEO | Mis juhtus kaootilistel hetkedel enne mustanahalise pereisa George Floydi surma?

Üks meestest oli Minneapolise politseijaoskonna ametnik, kes töötas põhitöö kõrvalt turvamehena. Teine osutas turvateenust Päästearmee kaupluses ja veetis osa oma ajast kohalikes klubides, töötades väljaviskajana.

Aastaid enne saatuslikku kohtumist töötasid 46-aastane George Floyd ja nüüd tema mõrvas süüdistatav 44-aastane Derek Chauvin ühes ja samas Minneapolise ööklubis Latin, kus nad olid osa meeskonnast, mille ülesandeks oli lärmakaid kliente kontrolli all hoida, kirjutab ajaleht The New York Times.

Mõlema mehe teed ristusid viimast korda soojal kevadõhtul selle nädala algul. Tund aega hiljem oli Floyd surnud. Tema elu viimased hetked jäid aga videole, mis raputas Ameerikat ja viis massirahutusteni mitmetes linnades üle riigi.

Videol on näha, kuidas politseinik Chauvin kaupluse ees seisva politseiauto varjus põlvega Floydi kaelale surub. Hennepini maakonna ringkonnaprokuröri poolt reedel esitatud tõendite kohaselt lämmatas Chauvin oma ohvrit 8 minutit ja 46 sekundit, vaadates vaikides maapinna poole, samal ajal kui pereisa ahmis õhku, öeldes, et ei saa hingata.

Möödakäijad filmisid sündmusi oma mobiiltelefonidega, vandusid ja palusid abi, ent sellest hoolimata jätkas politseinik mehe põlvega lämmatamist veel kaks minutit ja 53 sekundit pärast seda, kui pereisa Floyd oli kaotanud teadvuse.

Juhtum on saanud üheks episoodiks paljude seas politseivägivalla nüüdseks tuttavast ajaloost viimastel aastatel, kus afroameeriklastest mehed on surnud kohtumistel, mis olid oma olemuselt šokeerivalt igapäevased - Eric Garner, kes suri 2014. aastal kinnipidamise käigus New Yorgis kahtlustatuna maksumärkideta sigarettide müümises; Michael Brown, kes suri kohtumisel politseiga samal aastal Fergusonis pärast kõnnitee asemel sõiduteel käimist.

Foto: Scanpix

Juhtum, mis viis Floydi surmani, algas teatega võltsitud 20-dollarise rahatähe kohta, millega viimane üritas poemüüja sõnul sigarette osta.

"Ta suri asjata - võltsitud rahatähe pärast -, see oli tühine asi," ütles 53-aastane Jason Polk, linnaliini bussijuht ja üks paljudest Lõuna-Minneapolise elanikest, kes on juhtumi pärast nördinud.