VIDEO | Minskis jätsid tuhanded inimesed hüvasti võimude vägivallatsemise tõttu surnud Raman Bandarenkaga

Valgevene uudisteportaali Tut.by korrespondendi sõnul tuli Bandarenkaga hüvasti jätma tuhandeid inimesi.

Kella 11.20 paiku oli väljak kiriku ees rahvast täis. Inimesi saabus kõigist suundadest juurde. Inimestel olid kaasas punased ja valged lilled ning pärgadel kirjad „Valgevene kangelasele”.

Matusebürood saatsid omal algatusel autod, et kõik lilled ja pärjad kalmistule viia.

Kiriku juurde viivatel teedel ja ristmikel seisid miilitsaautod, aga liiklust seisma ei pandud. Siiski tekkisid ummikud. Paljud jätsid autod kirikust kilomeetri kaugusele ja tulid jala.

Kell 12 lasid autod Bandarenka mälestuseks signaali. Inimesed hüüdsid „Elagu Valgevene”, „Ma lähen välja”, „Roma, sa oled kangelane” ja „Me ei unusta, me ei andesta”.

31-aastane Bandarenka läks 11. novembril majast välja „Muutuste väljakule”, et küsida erariietes ja maskides meestelt, miks nad võtavad tara küljest maha valge-puna-valgeid linte. Pealtnägijate sõnul tungisid tundmatud Bandarenkale kallale ja hakkasid teda peksma ning vedasid ta siis väikebussi. Pooleteise tunni pärast viidi Bandarenka Minski keskrajooni siseasjade osakonnast haiglasse. Operatsioon kestis mitu tundi, aga Bandarenka elu päästa lõpuks siiski ei õnnestunud.

Asja hakkas uurima Valgevene uurimiskomitee, aga president Aljaksandr Lukašenka käskis peaprokuratuuril juurdlus oma kontrolli alla võtta. Kriminaaljuurdluse alustamisest ei ole peaprokuratuur teatanud.

Kõrgel tasemal tehti mitu avaldust selle kohta, et Bandarenka oli purjus, aga tema perekonnal on vereanalüüsi tulemuste koopia, kus öeldakse selgelt, et etüülalkoholi sisaldus veres on null. Bandarenka ema lubas meedial selle tõendi avaldada.

Selle peale alustas peaprokuratuur kriminaaljuurdlust „arstisaladuse avaldamise” ja „ebausaldusväärse informatsiooni” avaldamise üle. Vahistati portaali Tut.by ajakirjanik Katerõna Barissevitš, kes viibib praegu KGB eeluurimisvanglas.