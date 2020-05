VIDEO | Minneapolise rahutusi kajastanud ajakirjanik arreteeriti otse-eetris

Vägivaldsed rahutused Minneapolises hakkasid pärast seda, kui esmaspäeval suri politseinike tegevuse tõttu relvastamata mustanahaline mees, 46-aastane George Floyd. Videos on näha, kuidas ta ei saanud hingata, sest valge politseinik surus põlvega tema kaelale, vahendab BBC News.

Meeleavalduses toimusid Minneapolises eile kolmandat õhtut järjest. Meeleavaldajad jooksid tormi politseijaoskonnale, mille politseinikud maha jätsid. Hoone süüdati seejärel põlema.

Minneapolise kohalik korrakaitseamet kinnitas CNN-i ajakirjanike arreteerimist, kuid teatasid ka seda, et ajakirjanikud vabastati kohe kui saadi kinnitus, et nad just meedia esindajad olid, kirjutab BBC.