VIDEO | Minneapolise linnapea keeldus toetamast politsei laialisaatmist ja aeti seetõttu protestilt minema

Juhtunu oli märk meeleavaldajate poolt kohalikele juhtidele avaldatavast kasvavat survest muutuste elluviimiseks korrakaitsesüsteemis pärast mustanahalise pereisa George Floydi surma pea kaks nädalat tagasi.

38-aastane kodanikuõiguste jurist Frey astus 2018. aastal linnapea ametisse lubadustega parandada katkenud suhteid kogukonna ja politsei vahel, ent laupäeval tuli tal taanduda läbi meeleavaldajate mere, kes karjusid tema suunas: "Mine koju, Jacob, mine koju!" ja “Häbi! Häbi!".

Kolmapäeval teatas Los Angelese linnapea Eric Garcetti, et kavatseb vähendada politsei resursse 150 miljoni dollari võrra. New Yorgis aga andsid linnavolikogu esimees Corey Johnson ja Queensist pärit volikogu liige Daniel Dromm juba enne proteste lubaduse kärpida politsei kuue miljardi dollari suurust eelarvet.

Minneapolises on vähemalt neli linnavolikogu liiget kutsunud üles laiali saatma politseijaoskonda, mille nelja endist ametnikku süüdistatakse 46-aastase Floydi surmas.

"Ja kui oleme seda teinud, ei hakka me seda (politseijaoskonda) uuesti üles ehitama," ütles linnavolikogu liige Jeremiah Ellison sel nädalal oma Twitteri kontol. "Me kavatseme drastiliselt ümber mõelda, kuidas läheneda avalikule turvalisusele ja hädaolukordadele reageerimisele."

Minneapolises laupäeval toimunud protestidega liitunud Frey'd survestati meeleavaldajate poolt samuti avaldama selle küsimuses oma seisukohta.

Laval mikrofoniga seisnud aktivist küsis Freylt, kas ta lubab seal samas Minneapolise politsei laiali saata.

"See on jah või ei küsimus," ütles ta, juhendades rahvahulka vaikima ja tuletas neile meelde, et linnapea on valmis järgmisel aastal uuesti valituks saama. "Ja kui ta ütleb ei, siis arvake ära, mida me järgmisel aastal ette võtame."

Seejärel andis ta mikrofoni Freyle, kes ütles näomaski tõttu vaevu kuuldaval häälel: "Ma ei toeta politsei täielikku kaotamist." Vastusest nördinud protestijad asusid selle peale skandeerima: "Mine koju, Jacob, mine koju!" ja “Häbi! Häbi! ”

Kui Frey oli lahkunud, teatas tema pressiesindaja, et linnapea seisukoht selles küsimuses pole muutunud ja ta eelistab endiselt teha koostööd linna politseijuhi Medaria Arradondoga.