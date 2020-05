VIDEO | Minneapolise eestlased: poed ja ühistransport on rahutuste tõttu suletud, tuletõrje ei pruugi appi jõuda

Seitse aastat Minneapolises elanud Reelika ütles Delfile, et tema kesklinnas asuvas kodukandis on olukord enam-vähem kontrolli all ja rahutuste tõttu ta end ohus ei tunne. “Kõigi majade esimesed korrused on muidugi vineerplaatidega kaetud,” ütles ta. Rahutuste tulipunktiks muutunud George Floydi surmapaik jääb sealt umbes viie kilomeetri kaugusele. “Tavaliselt hakkavad helikopterid kella 17 ajal lendama, selle järgi saab aru, mis toimub: kui helikopter läheneb, on aru saada, et ka protestid tulevad lähemale,” kommenteeris Reelika.

Päeval pole sireene kuulda ja linnas jätkub normaalne elu, niivõrd kui see Covid-19 epideemia ajal võimalik on. “Ma ei kujuta ette, mis tagajärjed sel on, kui tuhanded inimesed niimoodi koos protestivad,” ütles Reelika. “Meil on rahutused, aga on ka Covid-19. Mina olen juba sellepärast eemale hoidnud ja viimased kuu aega eriti kuskil ei käi. Reedel sõitsime lihtsalt autoga läbi tänavate, et näha, mis toimub ja mis linnast saanud on.”

Minneapolise südalinna poed on suures osas kinni. “Toidupoodi pole küll praegu kuskile minna, kõik on vineerplaatidega kinni löödud,” märgib Reelika. “Eile oli meil võimalus minna ühte restorani, kuhu oli eelmisel ööl sisse murtud, klaasid katki löödud, kassaraha ja pudeleid varastatud. Restoraniomanikud on pannud ukseklaasi peale üles märgid: stay safe, we are in this together [hoidke enda turvalisust ja hoiame kõik kokku]. Üritatakse ikka rahumeelselt äri ajada. Kurb on praegu linnast läbi sõita, sest tavaliselt käib seal suve paiku juba elav tegevus, inimesed naudivad ilusat ilma, eriti reedeti. Nüüd valmistutakse nagu tornaadoks. Kui tänaval sõidad, on kõikjal ainult vineerplaadid.”

Mahapõletatud politseijaoskonnast paari kilomeetri kaugusel elava Tõnu sõnul on kohalikud elanikud hakanud arutama, kuidas ise rahutuste tagajärgi leevendada ja ärisid kaitsta, kuna võimud on sellega viimastel päevadel hätta jäänud. “Palju muret on äriettevõtete pärast,” ütles Tõnu. “Reedel, kui olid suured rahutused ja tulekahjud, ei olnud nende kustutamiseks piisavalt tuletõrjujaid. Laupäeva hommikul oli meil kohalike inimestega ühes pargis koosolek, kus tuli paarsada inimest kokku. Seal olid kohalikud poliitilised esindajad, räägiti käimasolevatest sündmustest ja sellest, mida inimesed ise saaks äride toetuseks ette võtta.”



Elanikud puhastavad mahapõletatud politseijaoskonna ümbrust. Foto: AFP



Tõnu märgib, et mahapõletatud politseijaoskonna läheduses asunud ettevõtted on oma uksed sulgenud ja kohalikel elanikel pole läheduses süüa osta. Lisaks on juhtide ohutuse huvies alates neljapäevast seisma pandud bussiliiklus. “Nüüd käib söögi-joogi organiseerimine ja jaotamine inimestele, kes seal läheduses elavad,” ütles Tõnu. “Postiteenus ei tööta juba paar päeva, saan aru, et maha põletati ka postimaja.”