VIDEO | Mike Varssavist ja Nick Berliinist ehk Valgevene avaldas telefonilindistuse, mille põhjal Lukašenka nimetas Navalnõi mürgitamist võltsinguks

Ilta-Sanomat märgib, et inimesed on venekeelses ühismeedias lindistusele reageerinud seda naeruvääristades. Kõnet on muu hulgas kirjeldatud kui "meistriteost" ja paljud on öelnud, et said tänu sellele hea kõhutäie naerda.

Ühismeedias on ühtlasi kahtlustatud, et lindistusel kõnelevad kuulsad Vene vembumehed Vovan ja Lexus, kes on suutnud aastate jooksul oma tüngakõnedega haneks tõmmata rikkaid ja võimukaid inimesi üle maailma.

Venemaa riiklik uudisteagentuur Ria Novosti avaldas siiski artikli, milles Vladimir Kuznetsov (Vovan) ja Aleksei Stoljarov (Lexus) eitavad, et nemad on kõnealuse lindistuse taga. "Meil pole sellega mingit pistmist," kinnitas Kuznetsov Ria Novostile.

Lääne meedia hinnangul on tegemist ilmselge võltsinguga.