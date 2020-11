VIDEO | Mihkel Raud: päris kodusõda ei saa USA-s tulla, aga rängad rahutused on täiesti võimalikud

Raud jälgib USA poliitikat eriti innukalt alates 2017. aastast, kui Donald Trump presidendivande andis. „Kogu see protsess on olnud väga põnev - nagu teleseriaal, kus järgmist episoodi pole vaja oodata nädal aega, vaid see võib tulla eetrisse praktiliselt samal päeval,” ütles Raud. „See kõik võib olla huvitav, aga samal ajal ka närveõgiv.”

Demokraatide toetajate rahustamiseks meenutas Raud, et suur osa kirja teel laekunud hääli on veel lugemata ja tõmbas poliitiliselt ebakorrektse paralleeli Tallinna kohalike valimistega. „Lülitame televiisori sisse, tulemused hakkavad tulema ja tundub, et Keskerakonnal ei lähe nii hästi, kui oleks võinud oodata. Ja äkki kaheteistkümnedal tunnil kõik radikaalselt muutub.” Samamoodi võib võtmeosariikides teoreetiliselt minna ka Bidenil. „Väga vara on siin midagi ennustada,” tõdes Raud. „Aga metsikut „sinist tsunaamit”, mida paljud ennustasid, siit ei tule.”

Raud rääkis ka sellest, kuidas demokraatide ja vabariiklaste toetajad elavad sisuliselt erinevas reaalsuses ning kui kaugele võivad ühiskonnas süvenevad pinged minna.

„Päris kodusõda seal ehk ei saa tulla, sest armeekindralid on korduvalt rõhutanud, et on lojaalsed põhiseadusele,” märkis Raud. „Aga märuleid, mis potentsiaalselt võivad muutuda palju laastavamaks, on täiesti võimalikud. Suurlinnad juba valmistuvad selleks. Rääkisin juba oma perega Chicagos ja kogu kesklinn on juba barrikadeerumas, sillad on juba kinni, kaupluste vitriinid on vineeriga kinni taotud.”

Kes selles Raua arvates süüdi on, kui radikaalne poliitik on Joe Biden, mida teeks Trump järgmise ametiajaga ja miks küsitlused jälle vale tulemuse andsid, kuuleb ülejäänud intervjuust.