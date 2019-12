VIDEO | Merkel külastas liidukantslerina esimest korda ametlikult Auschwitzi surmalaagrit, annetab 60 miljonit

Merkelit saatsid Poola peaminister Mateusz Morawiecki ning endised vangid ja erinevate juudiorganisatsioonide esindajad, vahendab Deutsche Welle.

Rahvusvaheline Auschwitzi Komitee nimetas Merkeli visiiti „eriti tähtsaks märgiks” solidaarsuse kohta nendega, kes on holokausti õudused üle elanud.

Merkel võttis Birkenau surmalaagris sõna ja ütles, et holokausti õudused olid hoomamatud. Ta rõhutas, et kuritegude toimepanijad olid sakslased ja et Saksamaal on kohustus ohvrite ees vastutus võtta.

Merkel külastas ka Auschwitzi Surmamüüri, kus SS-i sõdurid lasid maha tuhandeid inimesi, kellest enamik olid Poola poliitvangid.

Merkeli visiit tähistab kümne aasta möödumist Auschwitz-Birkenau Fondi asutamisest. Merkel tegi teatavaks, et Saksamaa annetab fondile 60 miljonit eurot.