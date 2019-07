VIDEO | Merkel hakkas Soome peaministrit vastu võttes taas värisema

Merkeli keha värises nähtavalt täna Berliinis Soome peaministrit Antti Rinnet vastu võttes, vahendab Associated Press.

Samasugused juhtumid leidsid aset ka 18. ja 27. juunil. Mõlemal korral toibus 64-aastane Merkel kiiresti. Esimene intsident leidis aset kuuma ilmaga ja Merkel ütles pärast, et temaga oli kõik korras pärast kolme klaasi vee joomist. Täna oli ilm aga jahe.

29. juunil ütles Merkel G20 tippkohtumisel Jaapanis, et mõistab küsimusi oma tervise kohta, aga kinnitas, et temaga on kõik korras.