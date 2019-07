VIDEO | Merkel hakkas Soome peaministrit vastu võttes taas värisema

Merkeli keha värises nähtavalt täna Berliinis Soome peaministrit Antti Rinnet vastu võttes, vahendab Associated Press.

Samasugused juhtumid leidsid aset ka 18. ja 27. juunil. Mõlemal korral toibus 64-aastane Merkel kiiresti. Esimene intsident leidis aset kuuma ilmaga ja Merkel ütles pärast, et temaga oli kõik korras pärast kolme klaasi vee joomist. Täna oli ilm aga jahe.

29. juunil ütles Merkel G20 tippkohtumisel Jaapanis, et mõistab küsimusi oma tervise kohta, aga kinnitas, et temaga on kõik korras.

„Kantsleriga on kõik hästi. Ma saan ainult korrata, et kantsleriga on kõik korras,” vastas Saksamaa valitsuse pressiesindaja asetäitja Ulrike Demmer täna ajakirjanike küsimustele. Küsimustele värisemise põhjuste kohta ta ei vastanud. Samuti jäi vastuseta küsimus, kas peale teada oleva kolme juhtumi on Merkelil veel värisemishooge olnud, vahendab ajaleht Bild.

Pressikonverentsil küsiti selle kohta ka Merkelilt endalt. „Minuga on kõik korras. Ma hiljuti juba ükskord ütlesin, et olen viimaste koos president Zelenskõiga saadud sõjaliste auavalduste läbitöötamisfaasis. See ei ole nähtavasti veel täiesti lõppenud, aga on edasiminek ja ma pean sellega nüüd natuke aega elama. Aga minuga on kõik hästi ja ei pea muretsema,” ütles Merkel. Esimene värisemishoog tekkis Merkelil kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.