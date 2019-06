VIDEO | Merkel avalikust värisemisest: minuga on kõik hästi

Kantsler ütles laupäeval Osakas G20 tippkohtumisel, et tema tervisega on kõik hästi. Ta tunnistas, et tal ei ole värisemise kohta midagi olulist öelda ja avaldas lootust, et avalik arutelu tema tervise üle leiab õige pea lõpu, vahedab uudistekanal BBC.

Merkel jäi neljapäeval juba teist korda sel kuul silma kontrollimatu värisemisega.





Ta osales parasjagu uue justiitsministri Christine Lambrecht'i ametisse vannutamise tseremoonial, kui teda president Frank Walter Steinmeieri kõne ajal ühtäkki värisemishoog tabas.

Üritusel viibinute sõnul värises ja vappus Merkel ligi kaks minutit. Ta üritas seda küll peatada, hoides käsi enda ees tugevalt ristis, ent tulutult. Talle pakuti ka vett, kuid ta keeldus sellest.

18. juunil, kui Merkel kohtus Ukraina president Volodõmõr Zelenskõiga, näis tal samuti olevat probleeme värisemisega. „Oli väga kuum ja ma olin vähe vett joonud. Mul tekkis tugev janu. Hakkasin värisema, sest veepuudus tekitas külmavärinaid. Ja ka uimasust,“ selgitas ta toona, öeldes, et „jõin kolm suurt klaasitäit ja mu tervis taastus“.