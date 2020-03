VIDEO | Mehhiko naiste marsil läksid käiku Molotovi kokteilid ja kümned inimesed said viga

México linnavalitsuse teatel marssis 80 000 inimest läbi ajaloolise kesklinna katedraali ja Rahvuspalee juures olevale väljakule, vahendab Reuters.

Vähemalt tosinkond abordiõiguste toetuseks rohelisi rätte kandnud naist rebisid maha loosungeid, millel nimetati aborti mõrvaks, ja panid need põlema.

Meessoost abordivastased, kellest mõned olid kiilaks raseeritud ja kellest ühel oli piits, karjusid vastu roppusi.

Teises kohas México kesklinnas purustasid musti maske kandnud naised haamritega auto tuuleklaasi, lükkasid ümber kaubiku ja põletasid hoonete uksi.

Vaatamata sellele, et paljud meeleavaldajad kutsusid vägivallast hoiduma, teatasid linnavõimud, et kokkupõrgetes sai 65 inimest vigastada. Kellegi elu siiski ohus ei ole.

Aktivistide sõnul avaldasid nad meelt naiste tapmiste laine vastu Mehhikos. Viimase viie aastaga on naiste tapmiste arv riigis kasvanud 137%.

„Nad tapavad kümme naist päevas – need, kellest me teame – riigis, kus ma olen elanud kogu elu, on see vastuvõetamatu,” ütles 33-aastane lasteaiaõpetaja Daniela García, kelle sõnul on ta eriti endast väljas seitsmeaastase tüdruku hiljutise röövimise ja mõrva pärast.

Aktivistid viskasid Mehhiko presidendi residentsi Rahvuspalee uste pihta Molotovi kokteile. Naisi püüdsid ohjeldada märulivarustuses naispolitseinikud. Kokku oli välja aetud ligi 3000 naispolitseinikku.

Üks omavalmistatud pomm plahvatas meeleavaldajate hulgas ja süütas ajalehe El Universal naisfotograafi püksid. Ajalehe teatel sai ta teise astme põletusi.