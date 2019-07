VIDEO | Mehhiko linn Guadalajara mattus kuni kahe meetri sügavustesse rahehangedesse

„Ma ei ole kunagi Guadalajaras selliseid vaatepilte näinud,” lausus Jalisco osariigi kuberner Enrique Alfaro. „Siis küsime me endalt, kas kliimamuutus on päriselt olemas. Need on ennenähtamatud loodusnähtused. See on uskumatu.”

Umbes viie miljoni elanikuga Guadalajaras on viimastel päevadel olnud sooja 31 kraadi ümber.

Kuigi rahetorme tuleb seal ette, ei ole millegi sellise kohta varasemast andmeid.

Vähemalt kahes piirkonnas linna ääres moodustasid raheterad kuni kahe meetri paksused hanged.

Tänavaid puhastama toodi tsiviilkaitse personal ja sõjavägi.

Ligi 200 majapidamist ja ettevõtet teatasid kahjudest ning mägistes piirkondades viis raheuputus kaasa vähemalt 50 sõidukit.

Kuigi inimohvritest ei teatatud, näitas kaks inimest „alajahtumise esimesi tundemärke”, teatas tsiviilkaitse.