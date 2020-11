VIDEO | Maski kandmisest ja piirangutest väsinud! Koroonavastased protestid levivad üle maailma

Suvel olid paljud šokeeritud, nähes kümneid tuhandeid inimesi Saksamaal regulaarselt tänaval koroonaviirusest tulenevate piirangute vastu protestimas. Tänaseks on see muutunud Saksamaal tavapäraseks nähtuseks. Kuid see pole kaugeltki kõik, koroonaviirusest väsinud inimesed on tulnud tänavale üle terve maailma, et nõuda maski kandmise ning piirangute tühistamist.