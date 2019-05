VIDEO | Maduro surus ülestõusu jõuga maha: protestijatest sõideti üle

Üleskutse peale tuli pealinna Caracase tänavatele sadu inimesi, kelle vastu politsei kasutas pisargaasi ja väidetavalt oli kuulda ka tulistamist, vahendab uudistekanal BBC.

A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase#Venezuela pic.twitter.com/xOEFgcKnSh