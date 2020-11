VIDEO | Lukašenka jagas Minski koroonahaiglas arstidele tarkuseteri: peamine nende haigete ravi juures on psüühika

„Peamine nende haigete ravi juures on psüühika. See on see, millest ma rääkisin teile intuitiivselt omal ajal, kui meil hakkas see haigus levima. Paanika, psüühika ja nagu ma ütlesin, koroonapsühhoos – nüüd on juba kõik selle termini omaks võtnud,” lausus Lukašenka, vahendab riiklik uudisteagentuur BelTA.

Lukašenka tuletas meelde, et hoiatas juba koroonaviiruse väljailmumise ajal, et väga tähtis on vältida paanikat.

„Minu veendumused on tugevnenud. Mõned teist, kes, räägime avatult, usukusid vähe sellesse, mida ma rääkisin, on lõpuks mõistnud, et milleski oli mul õigus,” teatas Lukašenka.

Lukašenka sõnul ei ole koroonaviirus juba ammu ainult meditsiiniline probleem.

„See on juba poliitiline, majanduslik haigus. Kui on vaja kellestki eralduda, suletakse Covidi ettekäändel piir, kui keegi tahab kellelegi poliitiliselt survet avaldada, kasutatakse Covidit,” ütles Lukašenka.

