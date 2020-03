VIDEO | Lõuna-Korea ususekti juht vabandas põlvili koroonaviiruse levitamise eest

Umbes 60% Lõuna-Korea enam kui 4000 nakatunust on sekti liikmed, vahendab BBC News.

Täna teatas Lõuna-Korea, mis on suurim nakkuskolle väljaspool Hiinat, 476 uuest nakatunust. Kokku on neid 4212. Surnud on 26 inimest.

Prokuratuuril on palutud Lee võimaliku raske hooletuse eest uurimise alla võtta.

„Kuigi see ei olnud tahtlik, on paljud inimesed nakatunud,” ütles 88-aastame sektijuht. „Me tegime ülimaid pingutusi, aga ei suutnud seda kõike ära hoida.”

Lõuna-Korea kõigist haigusjuhtumitest 3081 on tuvastatud riigi lõunaosa Daegu linnas ja neist omakorda 73% Shincheonji kirikus.

Arvatakse, et kristliku sekti liikmed nakatasid üksteist ja reisisid siis mööda riiki ringi. Sekti süüdistatakse ka liikmete nimede salajas hoidmises, mis on nakkuse jälgede ajamise keerulisemaks muutnud.

Kiriku pressiesindaja Kim Shin-chang ütles aga, et nimekiri on võimudele üle antud. „Me muretsesime selle informatsiooni avaldamise pärast oma liikmete ohutuse tõttu,” ütles Kim.

Sektijuht Lee väidab, et tema ongi Jeesuse teine tulemine ja lubab koos endaga 144 000 inimest taevasse viia.