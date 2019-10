VIDEO | Lõuna-Californias anti äärmuslik punase lipu maastikupõlenguhoiatus

Tuule kiirus oodatakse tõusvat 35 meetrini sekundis ja kardetakse, et see õhutab veelgi tuld, mis on lõõmanud 266 hektaril, vahendab BBC News.

Tulega võitleb umbes 1100 tuletõrjujat ja tuhanded ehitised on ohus, teatavad võimud.

Niinimetatud Getty põlengus on hävinud vähemalt kaheksa elumaja ja veel viis on kahjustada saanud. Umbes 15% põlengust on kontrolli all.

Täna oodatakse tuule tugevnemist ja ennustajad hoiatavad, et tuul võib saavutada aastaaja suurima kiiruse.

„See Santa Ana tuulesündmus on tõenäoliselt tugevaim, mida me oleme seni sel aastaajal näinud,” hoiatas ilmateenistus. „Need tugevad tuuled koos pikaaegse ühe numbriga mõõdetava õhuniiskuse ja kuiva tulematerjaliga toovad tõenäoliselt kaasa tule mõttes väga kriitilised ilmastikutingimused, mis muudab selle äärmuslikuks punase lipu hoiatuse sündmuseks.”

Los Angelese linnapea Eric Garcetti ütles, et seni evakueeritud üle 7000 elaniku ei peaks kodudesse naasmist plaanima, kuni tingimused selleks on ohutud.

Ohus on ka Getty Center, kus asub suur kunstikogu. Muuseum teatas, et kunst on kaitstud viimase sõna järgi tehnoloogiaga ja kõige ohutum koht selle jaoks on hoones sees.

Võimude teatel põhjustas Getty põlengu ilmselt tugeva tuulega elektriliinile kukkunud puuoks.