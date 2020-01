VIDEO | Los Angeleses jäi kuus kooli hädamaandumiseks paake tühjendanud lennuki kütusevihma alla

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi veidi pärast lõunat, teatas Los Angelese maakonna tuletõrjeinspektor Sean Ferguson CNN-ile. Kõige rohkem sai kannatada Park Avenue algkool Cudahys, kus sai kergelt kannatada 20 last ja 11 täiskasvanut. Kool asub Los Angelese lennuväljast 30 kilomeetrit ida pool.

Teised kütusevihma alla jäänud koolid olid San Gabrieli algkool, Grahami algkool, Tweedy algkool, 93. tänava algkool ja Jordani keskkool.

Pärast kõigi nende koolide üle kontrollimist teatasid ohtlike ainete eksperdid, et ohtu enam ei ole. Täna töötavad kõik koolid taas normaalselt. Tuletõrje usub, et kogu lennukikütus on aurustunud.

Mõned inimesed, kes kütusevihma alla jäid, saadi puhtaks vee ja seebiga, aga haiglasse ei tulnud kedagi viia, teatas Los Angelese koolipolitsei seersant Rudy Perez.

Lastele anti ajutised riided kütusega üle puistatute asemele, ütles tuletõrjeinspektor Sky Cornell, kes lisas, et teised inimesed piirkonnas kannatada saamisest ei teatanud.

Park Avenue kooli viienda klassi õpilane Justin Guiti oli üks kütusevihma alla jäänu.

„Vihmapiisad sadasid alla. Ma arvasin, et see on vikerkaar ja vaatasin üles, ja see oli bensiin,” ütles Guiti.

Kuuenda klassi õpilane Miguel Cervantes ütles, et nahk sügeles pärast kütusega pihta saamist.

„Ma arvasin, et see on suits,” ütles Cervantes. „Aga kui see alla sadas, tundsin ma seda ja see lõhnas nagu bensiin.”