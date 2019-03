VIDEO | Los Angeles kohal nähti langevat tulekera, politsei asus inimesi rahustama

Tulekerast Los Angelese kohal hakati päästeametile teatama kohaliku aja järgi neljapäeva õhtul kella 19 paiku. Tunnistajate sõnul suundus tulekera, mida peeti nii tulnukate laevaks kui meteoriidiks, üle Los Angelese südame ja kustus vahetult enne maapinnale langemist, vahendab uudistekanal NBC.

WAS THAT A METEOR, DTLA?! Caught this from my balcony— it burned out right behind the Intercontinental! pic.twitter.com/BtbvbwzcVV