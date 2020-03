VIDEO | Lennufirmad tühistavad reise karantiinis Itaaliasse, turistid saavad liikumispiirangutest hoolimata veel koju

Täna teatas lendude tühistamisest airBaltic. "Lähtudes koroonaviiruse leviku tõkestamise vajadusest ning tervishoiuorganisatsioonide ettekirjutustest otsustas airBaltic edasi lükata Tallinn – Rooma otselennuliini käivitamise, mis toimub nüüd 1. juunil 2020. Lennufirma on ajutiselt peatanud kõik lennud Rooma (Itaalia) alates 10. märtsist ning samuti lennud Tel – Aviv liinil alates 11. märtsist kuni 31. Maini 2020. Reisijatega, kellel on olemas lennupiletite broneering selleks perioodiks, võtavad airBaltic’u esindajad ühendust. Vastavalt varasemale eelinfole ja vastavalt tervishoiuorganisatsioonide soovitustele, on lennufirma peatanud kõik reisid Milano ja Verona suundadel alates 9. märtsist kuni aprilli lõpuni," seisab ettevõtte pressiteates.

Eesti reisikorraldaja Novatours teatas möödunud nädala lõpus, et jätab koroonaviiruse riski suurenemise tõttu ära 7., 14. ja 21. märtsi lennud Bergamosse.Inimesed, kellel on nendel kuupäevadel reis Bergamosse plaanitud, saavad valida Novatoursi teise reisi või lennupileti. Samuti on võimalus reisi eest broneeringuraha tagasi küsida.

Kuigi terves Itaalias on kehtestatud liikumispiirangud, ei pea sümptomiteta reisijad lõksu jäämist kartma. Välisministeeriumi sõnul toimub Itaaliast väljumine läbi vastavate kontrollpunktide ja turistidel on lubatud koju pöördumiseks riigist lahkuda. Hinnata tuleb aga enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit. Palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada arstiabi saamiseks kiirabi telefonil.

Eesti suursaadik Roomas Celia Kuningas-Saagpakk ei soovita samuti lähiajal Itaaliasse reisida ja ütles, et karantiini reeglid võivad veel karmistuda.

Viirus levib hoogsalt

Üleriigiline liikumiskeeld puudutab 60 miljonit inimest Euroopa suuruselt neljandas majandusruumis. Itaalias on keelatud kõik üritused, sulgeda tuleb nii meelelahutusasutused nagu kinod, teatrid ja baarid, aga ka jõusaalid. Ära jäävad ka pulmad ja matused.

Kõik koolid ja ülikoolid on Itaalias kinni vähemalt 3. aprillini.

Itaalia on tõusnud suuruselt teiseks koroona nakkuskoldeks pärast Hiinat. Eile kerkis surnute arv 366-lt 463-le. Ka nakatunute arv kasvas pühapäevaga võrreldes 24%. Nakatumisjuhtumeid on Itaalia kõigis regioonides.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!