VIDEO | Leningradi oblastis leiti paljulapselise pere majast suur relvaarsenal, isa kahtlustatakse tütre vägistamises 7 aasta jooksul

Bovti kahtlustatakse relvade ja lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises ning 13-aastase tütre vägistamises. Uurijate väitel vägistas mees tüdrukut seitse aastat. Teade vägistamise kohta saigi põhjuseks, miks maja eile kontrolliti. 47News kirjutas, et vägistamisest teatas politseisse keegi naine. Kannatanu ja tema ema on üle kuulatud. RBK teatel ütles Bovti elukaaslane, et tütar rääkis talle suguühtest isaga, aga ta ei pöördunud politsei poole, sest kartis laste elu ja tervise pärast. Naine kinnitas ka, et majast leitud relvad kuuluvad Bovtile, kes kinnitas, et „töötab KGB-s” ega rääkinud endast midagi, selgitades seda salastatusega.

Peres kasvas kuus last, kellest ükski ei osanud öelda oma perekonnanime, teatas Mash na Moike. Kõik lapsed viidi majast minema. 47Newsi teatel olid kolm last täisealised: 18-aastane Ioann, 20-aastane Pavel ja 24-aastane Pjotr. Nooremad lapsed ei käinud koolis, väitis Komsomolskaja Pravda. Üks naaber väitis aga, et lapsed õpivad internaatkoolis Gattšinas. Teine külaelanik rääkis Pjatõi Kanalile, et lapsed olid kinnised ega suhelnud kellegagi.