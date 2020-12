VIDEO | Leedu kurikuulsalt homovaenuliku parlamendiliikme selja taha ilmus videoistungil paljas mees

Videokonverentsi kanti otse üle Leedu seimi YouTube’i kanalis. Umbes hektel, kui video algusest oli möödunud 13.45, lülitas Gražulis korraks kaamera sisse ja tema selja taga on näha palja ülakehaga meest, vahendab Leedu ringhääling LRT.

LRT püüdis ka Gražulisega ühendust saada, aga edutult.

Parlamendikomitee esimehe Vytautas Juozapaitise sõnul võib kõrvaliste inimeste viibimine selliste nõupidamiste ajal poliitikute kõrval olla problemaatiline.

„Kahtlemata võivad nad otsuseid mõjutada,” ütles Juozapaitis.

„On ilmselt iga parlamendiliikme vastutus tagada, et nende kodukeskkonnas ei oleks näha teisi inimesi,” lisas Juozapaitis ja ütles, et tema ise kõnealust paljast meest ei näinud.

„On küsimus, miks nad nad on töö ajal poolalasti. Loomulikult võib öelda, et see on inimese eraelu, aga ta on ühenduses seimi istungiga,” märkis Juozapaitis.

Juozapaitise sõnul võis olla tegemist Gražulise perekonnaliikmega, kes aitas tal ühendust saada.

Gražulis on tuntud oma häälekate homovaenulike sõnavõttude poolest ja Vilniuse geimarsi ajal tuli ta lause politsei abiga minema toimetada, et ta marssijatele kallale ei läheks.