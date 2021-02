VIDEO | Lätis vaktsineeritakse täna koroonaviiruse vastu praegused ja endised kõrged riigitegelased

Vaktsiinisüsti saavad endised presidendid on Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Andris Bērziņš ja Valdis Zatlers, vahendab Läti Delfi.

Väike ring ametiisikuid, kellele pakuti võimalust vaktsineerimiseks, valiti välja hoolikalt, võttes arvesse nende töökohustusi ja rolli riiklike protsesside juhtimisel.

Viidates arvamusküsitlustele selgitasid vaktsineerimisbüroo esindajad, et suur osa elanikkonnast peab vajalikuks, et riigi kõrgemad ametiisikud saaksid koroonaviiruse vastu vaktsineeritud varases staadiumis, et nad oleks teistele ühiskonnaliikmetele eeskujuks.

Vaktsineeritakse ka kõik Läti taasiseseisvusmisjärgsed presidendid, kes näitavad oma veendumust vaktsiini ohutuses ja efektiivsuses.

Kasutatakse AstraZeneca vaktsiini.

Vaktsineerimine toimub Riia Stradiņši-nimelises kliinilises ülikoolihaiglas täna ja homme kindlaks määratud graafiku alusel.

Lisaks Levitsile, Kariņšile, Ulmanisele, Vīķe-Freibergale, Bērziņšile ja Zatlersile vaktsineeritakse täna veel seimi asespiikrid Dagmāra Beitnere-Le Galla ja Inese Lībiņa-Egnere, välisminister Edgars Rinkēvičs ja seimi väliskomisjoni esimees Rihards Kols.

Homme ootab vaktsineerimine ees veel üht endist presidenti Raimonds Vējonist. Seimi spiiker Ināra Mūrniece saab vastavalt oma tervislikule seisundile vaktsiinisüsti järgmisel nädalal.

