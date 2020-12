VIDEO | Lätis põles Depo kauplus-ladu maani maha

Teade tulekahjust Depo kaupluses jõudis päästeametini öösel kell 2.43 ja sellele reageeriti kohe suurte jõududega, vahendab Läti Delfi.

13 500 ruutmeetril laiuv hoone oli öösel üleni lausleekides ja tulekahju kontrolli alla saamiseks kulus päästjatel pea kaheksa tundi. Tulekahju lokaliseeriti hommikul kella 10.38-ks, teatas päästeamet.

Teadaolevalt ei saanud ükski inimene öises põlengus kannatada, küll aga jätsid poeesindaja sõnul arvatavasti elu kaupluses olevad linnud ja loomad.

On ka oht, et hoone konstruktsioonid ei pea vastu ja see võib kokku kukkuda, mistõttu otsustati lähedalasuvad tänavad liiklusele sulgeda. Arvestades, et põlevad ka ehituskemikaalid, paluti kaupluse lähedal elavatel inimestel ühtlasi akende avamisest täna hoiduda.

Tulekahju tagamaid uurib politsei.