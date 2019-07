VIDEO | Läänemere põhjast avastati 500 aastat vana laevavrakk

Expressen vahendab, et laev on 140 meetri sügavusel merepõhjas. Ta asub rahvusvahelistes vetes.

Tegelikult märgati juba 2009. aastal uuringute käigus, et midagi põhjas on, kuid siis suuremaid uuringuid ei tehtud. Ei osatud ka arvata, et vrakk võib nii vana olla.

Nüüd aga sattus kaamera seda filmima, kuna merepõhja uuritakse seoses gaasitrassi rajamisega. Laev on väga hästi säilinud. Sel on pikkust umbes 16-18 meetrit.

Mis riigile laev üldse kuulus, pole teada. Alusel on kaks kahurit, mis viitab, et tegu võib olla sõja- või kaubanduslaevaga.

Uuringu jätkuvad, et laeva kohta enamat teada saada.