VIDEO | Kuidas sai Putini väimehest Venemaal mõistatuslikult miljardär?

Leke hõlmas üle 10 000 Šamalovi e-kirja, mis pärinevad aastaist 2003–2010. Kirjad näitavad muu hulgas, et Šamalov abiellus tõepoolest Putini tütre Katerina Tihhonovaga. Peale selle sisaldab arhiiv paljastusi presidendi väimehele avanenud rahaliste võimaluste ja mõjujõu kohta.

Šamalov ja Putini tütreks peetud Katerina Tihhonova abiellusid 2013. aastal. Kreml on keeldunud seda kinnitamast, ent Šamalovi kirjad ei jäta mingit kahtlust, et abielluti 2013. aasta veebruaris. Kuidas paar tutvus, sealt ei selgu. Ent kirjad viitavad, et nad on tuttavad olnud suurema osa elust.

Pärast pulmi kasvas Šamalovi rikkus stratosfääriliste mõõtmeteni. Kirjade põhjal kuulus talle juba enne abiellumist offshore-firmade võrgustik, mida juhtisid eri riikidest pärit advokaadid. Enamik neist oli registreeritud variomanike nimele.

2013. aastal omandas Šamalovi firma Kylsyth Investments Venemaa suurimas naftakeemiafirmas Sibur 3,8% osaluse. Hiljem on ta ise hinnanud Siburi tollaseks väärtuseks 10 miljardit dollarit, mis teeb tema osaluseks 380 miljonit dollarit. Ja see muinasjutuline rikkus tuli kätte pea iseenesest. 11-st tollasest Siburi tippjuhist kõik peale Šamalovi pidid aktsiate eest maksma.

Abiellumise järel hakkasid assistendid talle uusi finantsprojekte soovitama. Šamalovi postkasti laekus üks muinasjutuline ja miljarditesse ulatuv pakkumine teise järel. Ta võis nende vahel valida, nagu meie valime poes piimapakke. Ettevõtjad pakkusid talle oma firmades osalust tasuta. Ilmselt lähtuti eeldusest, et presidendi väimehel on võimalik pakkuda midagi rahast väärtuslikumat.

2018. aasta alguses teatas Bloomberg, et Šamalov ja Tihhonova on pärast viieaastast abielu lahutanud. Kuus kuud varem oli Šamalov müünud Siburi osaluse, ent e-kirjadest ei selgu, kas ja kui palju ta tehingu eest vastu sai. Ühtlasi kadus pärast lahutust suur osa Šamalovi varandusest sama mõistatuslikult, nagu tekkis.

