VIDEO | Kuidas pääseda Vene märulipolitsei käest? Tuleb öelda kaks võlusõna

Videos, mille on filminud väljaande Sota Vision korrespondent, võtab OMON-i võitleja ühe erariides mehe kinni. See mees ja ilmselt ka tema kaaslane ütlevad selge häälega „Brjansk Sever” (Brjansk – linn Venemaal, Sever – ilmakaar põhi) ja OMON-lane laseb kohe lahti.

Vene ajakirjanikud on pakkunud, et see on Venemaa siseministeeriumi terrorismivastase võitlusega tegeleva Keskuse E töötajate salaparool. Keskuse E töötajad on sellistel aktsioonidel tihti kohal, filmivad meeleavaldajaid ja näitavad ette, keda vahistada.

Vene sotsiaalmeedia täitus loomulikult meemidest, milles kõikvõimalikes olukordades päästetakse end hüüatusega „Brjansk Sever”.