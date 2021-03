VIDEO | Kremli propagandistid vaimustusid kukkumas olnud pliiatsi kinni püüdnud Putini hiilgavast vormist

Saatejuht, üks Venemaa esipropagandistidest Vladimir Solovjov vaimustus Putini füüsilisest vormist ja soovitas oma kolleegil Pavel Zarubinil rohkem spordiga tegeleda, vahendab telekanal Dožd.

„Internetiväljaanded armastavad teha uudiseid karjuvate pealkirjadega: Putin pillas sulepea. Ja siin on reaalsed kaadrid, kuidas ta laualt lendava pliiatsi kinni püüdis.”

„Pliiatsi püüdis osavalt!” vaimustus Solovjov pärast video vaatamist. „Nii et mida peab märkima: reaktsioon on suurepärane, on näha, et president on eeskujulikus sportlikus vormis ja võitluskunstid ei kao kuhugi. Kas teie olete proovinud korrata?”

Мы вот смеёмся когда читаем, как в КНДР или Туркменистане диктаторы что-то отмочат, а потом это преподносится их пропагандой чуть ли не как настоящее чудо.



Ну у нас тут уже тоже давно так

Вот свежий сюжет о том, как Путин ПОЙМАЛ КАРАНДАШ. И Соловьев восхищается, конечно. Безумие pic.twitter.com/hbwSMFBk3S — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) March 14, 2021